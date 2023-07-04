Что делать, если хочется уволиться после отпуска

Если тревога, чувство вины и желание уволиться после отпуска у работника не проходят, то ему стоит обратиться за помощью к специалисту для лечения депрессии, заявила психолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дарья Яушева.

Возвращаться к работе бывает очень непросто, отмечает специалист. Человека могут посещать мысли, что, если он не хочет возвращаться, значит, эта работа — не его призвание, и нужно уволиться. Иногда состояние бывает настолько сложным или трудно переносимым, что человека могут посещать суицидальные мысли.

Симптомы депрессии — эмоциональный дискомфорт, подавленность, печаль, отчаяние, тревога, чувство вины, исчезновение интереса к привычным занятиям, отметила психолог. Её часто сопровождают психосоматические симптомы: состояние, похожее на простудное заболевание, тошнота, головокружение. Нередки проблемы со сном, аппетитом и концентрацией внимания.

Однако все эти признаки могут также и говорить об адаптации к изменившимся условиям, длящейся около двух недель. Если после двух недель состояние не улучшилось, стоит обратиться к врачу, резюмировала Яушева.