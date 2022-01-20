Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:03
1 мин.

Что делать, если у вас был контакт с больным коронавирусом

И даже если вы этого не знаете
Алексей Хухрев, врач-терапевт и кандидат медицинских наук, рассказал про порядок действий, который стоит выполнить в случае, если вы имели контакт с больным коронавирусом человеком.
Что делать, если у вас был контакт с больным коронавирусом

Каждый из нас, независимо от рода деятельности, ежедневно встречает множество людей, что во время коронавирусной пандемии не очень-то и хорошо. Алексей Хухрев считает, что не стоит гадать, есть ли коронавирус у конкретного человека, с которым вы общались, а сразу проводить профилактику.

По его словам, не вредно будет выпить витамин С и витамин D, с отдельной промывкой носа.

Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа, и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком … точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет

Алексей Хухрев
Врач-терапевт

Хухрев считает, что после контакта с возможным зараженным стоит мониторить свое здоровье в течение 7-10 дней. А при появлении любых симптомов инфекции стоит обратиться к врачу. Врач уточнил, что омикрон-штамм имеет более короткий инкубационный период – поэтому о болезни вы узнаете намного раньше.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
Новости партнеров
Новости партнеров