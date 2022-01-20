Сегодня в 15:03

Что делать, если у вас был контакт с больным коронавирусом

И даже если вы этого не знаете

Алексей Хухрев, врач-терапевт и кандидат медицинских наук, рассказал про порядок действий, который стоит выполнить в случае, если вы имели контакт с больным коронавирусом человеком.