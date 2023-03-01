Что делать, если вам тяжело дышать без использования капель для носа

Что делать, если вам тяжело дышать без использования капель для носаВрач объяснила, что это и как с этим справиться
Врач объяснила, как бороться с зависимостью от сосудосуживающих лекарств. Врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила о недопустимости бесконтрольного применения сосудосуживающих капель и спреев при насморке. Если постоянно использовать такие препараты, может развиться зависимость — тахифилаксия.
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Если насморк не проходит, не стоит самим себе ставить диагноз и назначать лекарства. Следует обратиться к врачу, который поможет разобраться в причине. Потому что причиной насморка могут быть инфекции, полипы, аллергия и даже искривление перегородки носа. Причём повлиять на хроническую заложенность носа могут и разные лекарства.
Также врач дала совет, как избавиться от тахифилаксии, если это состояние всё-таки развилось.
Чтобы избавиться от подобной зависимости (тахифилаксии), понадобится усилие воли, поскольку придётся перестать использовать капли. Можно применять «отвлекающую терапию» — гипертонический спрей морской воды, ментоловые карандаши для вдыхания носом, рассасывать ментоловые пастилки. Рефлекторно помогут облегчить дыхание горячие напитки и ножные ванны, а также физическая нагрузка.
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