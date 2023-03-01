Что делать, если вам тяжело дышать без использования капель для носа

Если насморк не проходит, не стоит самим себе ставить диагноз и назначать лекарства. Следует обратиться к врачу, который поможет разобраться в причине. Потому что причиной насморка могут быть инфекции, полипы, аллергия и даже искривление перегородки носа. Причём повлиять на хроническую заложенность носа могут и разные лекарства.

Также врач дала совет, как избавиться от тахифилаксии, если это состояние всё-таки развилось.