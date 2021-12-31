Фитнес и здоровье
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Что делать, если вас часто беспокоит тревожность

И насколько это просто
Шведские ученые из Университета Гетеборга заявили, что занятия спортом могут помочь в избавлении от хронических тревожных расстройств. Такое средство гораздо лучше помогает, нежели различные таблетки или советы психологов, считают ученые.
Что делать, если вас часто беспокоит тревожность

Эксперты уверяют, что интенсивные физические нагрузки помогают справиться с хронической тревогой намного эффективнее, чем общение со специалистами или принятие лекарственных средств. Они провели исследования, в ходе которых в течение 12 недель они следили за тем, как на добровольцев влияют усиленные или щадящие силовые нагрузки.

Выяснилось, что в обоих случаях у испытуемых снижалась симптоматика тревожных расстройств, даже если она являлась хронической, то есть долгосрочной. Это навело их на мысль, что облегчить тревожное состояния можно с помощью физических упражнений. А это уже гораздо более простой и доступный способ для людей, нежели дорогостоящие лекарства, либо походы к психотерапевтам за помощью. И это если учитывать, что такие походы приведут к результату.

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Источник: Медик Форум
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