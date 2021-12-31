Что делать, если вас часто беспокоит тревожность

Эксперты уверяют, что интенсивные физические нагрузки помогают справиться с хронической тревогой намного эффективнее, чем общение со специалистами или принятие лекарственных средств. Они провели исследования, в ходе которых в течение 12 недель они следили за тем, как на добровольцев влияют усиленные или щадящие силовые нагрузки.

Выяснилось, что в обоих случаях у испытуемых снижалась симптоматика тревожных расстройств, даже если она являлась хронической, то есть долгосрочной. Это навело их на мысль, что облегчить тревожное состояния можно с помощью физических упражнений. А это уже гораздо более простой и доступный способ для людей, нежели дорогостоящие лекарства, либо походы к психотерапевтам за помощью. И это если учитывать, что такие походы приведут к результату.

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