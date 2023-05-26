Что делать в первую очередь при гипертоническом кризе

При гипертоническом кризе нужно выпить стакан воды, принять горизонтальное положение, попросту улечься, и расслабиться. Недопустимы ни физические нагрузки, ни эмоциональное напряжение.

Врач отметил, что такой совет важен для гипотоников. Очень часто у женщин наблюдается «наследственно-конституциональная гипотония», которая в период климакса превращается в гипертонию.

«Если исходное давление было 90/60, то для них гипертония — уже 120/80 — для них уже гипертензия», — объяснил Конев.

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