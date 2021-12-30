Что делать в случае повышенного давления

Согласно исследованию, опубликованному в Европейском журнале профилактической кардиологии, вы можете эффективно снизить кровяное давление без применения лекарств, а только за счет изменения образа жизни. В частности, с помощью физических упражнений.

Рекомендуется заниматься аэробными упражнениями умеренной интенсивности, такими как ходьба, бег, езда на велосипеде или плавание, не менее 30 минут 5-7 дней в неделю.

При этом физические упражнения - не единственный способ снизить кровяное давление, ваша диета также играет ключевую роль. Уменьшение количества потребляемой соли, сокращение потребления кофеина и алкоголя, снижение веса - все это эффективные меры, заверяют исследователи.

Если вы решите бросить курить, если вы курите, это также поможет снизить кровяное давление.

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