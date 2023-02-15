Фитнес и здоровье
22:20, 15 февраля 2023
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Что лечит в организме витамин D

Он важен для костей

Врач объяснила, что витамин D важен для усвоения кальция. Врач-эндокринолог Софья Цатурян объяснила, чем важен приём витамина D.

Что лечит в организме витамин D

Фото: Healthline.com

Врач рассказала, что витамин D необходим для усвоения кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей. Поэтому приём этого витамина крайне важен важен для детей — это профилактика рахита.

В России продают водный и масляный растворы витамина D. По словам Цатурян, первую форму чаще назначают детям до года, а всем остальным рекомендуются масляные растворы.

В России малышам обязательно дают профилактическую дозу витамина D. В современных рекомендациях также обязательно назначать витамин D женщинам в менопаузе для профилактики остеопороза.

Софья Цатурян
Врач-эндокринолог

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