Что лечит в организме витамин D

Врач рассказала, что витамин D необходим для усвоения кальция, без которого невозможна минерализация и рост костей. Поэтому приём этого витамина крайне важен важен для детей — это профилактика рахита.

В России продают водный и масляный растворы витамина D. По словам Цатурян, первую форму чаще назначают детям до года, а всем остальным рекомендуются масляные растворы.