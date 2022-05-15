Что может быть причиной хронической усталости

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Что может быть причиной хронической усталостиНехватка витаминов
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова объяснила, что причиной хронической усталости, постоянного плохого самочувствия могут быть не заболевания, а нехватка витаминов.
В основном это нехватка витаминов D, С, витаминов группы В, магния, железа. Признаками нехватки витамина В являются трещинки в уголках рта. А признак нехватки витамина С — повышенная кровоточивость дёсен, долгое восстановление синяков, ссадин и порезов.
«Усталость может проявляться, например, при заболеваниях щитовидной железы, но к этому состоянию может приводить и нехватка в организме каких-то витаминов и микроэлементов», — предупредила Круглова.
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