Что может произойти, если кататься на велосипеде при головных болях и головокружении

Что может произойти, если кататься на велосипеде при головных болях и головокруженииОбъяснила невролог
Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила об опасности езды на велосипеде при регулярной головной боли, головокружениях, пошатывании или дезориентации в пространстве.
Кроме падения и связанных травм, езда на велосипеде в таком состоянии чревата чрезмерной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Если диагностированы болезни сердца, астма, нельзя садиться за руль без консультации врача.
Кроме того, езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Если у человека постоянно повышено артериальное давление, диагностировано заболевание сердца или, например, бронхиальная астма, стоит также сначала обратиться за консультацией к врачу, чтобы не усугубить своё состояние.
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