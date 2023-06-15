Что может произойти, если кататься на велосипеде при головных болях и головокружении

Кроме того, езда на велосипеде нагружает дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Если у человека постоянно повышено артериальное давление, диагностировано заболевание сердца или, например, бронхиальная астма, стоит также сначала обратиться за консультацией к врачу, чтобы не усугубить своё состояние.



