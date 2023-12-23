Что может произойти с вашим здоровьем, если завтракать и ужинать слишком поздно

02:19, 23 декабря 2023
1 мин.
Что может произойти с вашим здоровьем, если завтракать и ужинать слишком поздноОбъяснила врач-эндокринолог
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о важности своевременных завтрака и ужина.
© Ferra.ru
Врач отметила, что согласна с результатами исследования, в котором участвовало 103 тысячи человек: подтвердилась важность завтракать через небольшое время после пробуждения, не откладывая главный приём пищи, и вовремя ужинать — до 20:00.
Павлова объяснила, что задержка завтрака на каждый час повышает риск инфаркта и прочих сердечно-сосудистых болезней на 6%. Связано это с эволюционными механизмами и особенностями раннего завтрака. Поздний ужин, в 21:00 и позже, повышает риск инсульта на 28%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Новости партнеров
Новости партнеров