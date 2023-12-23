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Фитнес и здоровье
02:19, 23 декабря 2023
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Что может произойти с вашим здоровьем, если завтракать и ужинать слишком поздно

Объяснила врач-эндокринолог

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о важности своевременных завтрака и ужина.

Что может произойти с вашим здоровьем, если завтракать и ужинать слишком поздно

© Ferra.ru

Врач отметила, что согласна с результатами исследования, в котором участвовало 103 тысячи человек: подтвердилась важность завтракать через небольшое время после пробуждения, не откладывая главный приём пищи, и вовремя ужинать — до 20:00.

Павлова объяснила, что задержка завтрака на каждый час повышает риск инфаркта и прочих сердечно-сосудистых болезней на 6%. Связано это с эволюционными механизмами и особенностями раннего завтрака. Поздний ужин, в 21:00 и позже, повышает риск инсульта на 28%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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