Что может произойти со здоровьем, если есть на завтрак мучное и сладости

Опубликовано 07 февраля 2024, 03:11
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Что может произойти со здоровьем, если есть на завтрак мучное и сладостиОбъяснила диетолог
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Чижикова объяснила, почему на завтрак не стоит есть мучное и сладкое.
По её словам, завтрак — самый важный приём пищи в течение дня, поэтому важно питаться правильно. Лучше отказаться от употребления по утрам натощак мучного из белой муки и сладостей — источников быстрых углеводов.
Этот повышает уровнь глюкозы, может спровоцировать инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа. К тому же сладкое влияет на быстрый выброс инсулина, что может привести к ощущению голода и регулярному перееданию.
И не стоит забывать, что большие объёмы быстрых углеводов с утра нагружают поджелудочную железу и ЖКТ. Что также сулит нарушение работы этих органов.
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