Что может произойти со здоровьем, если есть на завтрак мучное и сладости

По её словам, завтрак — самый важный приём пищи в течение дня, поэтому важно питаться правильно. Лучше отказаться от употребления по утрам натощак мучного из белой муки и сладостей — источников быстрых углеводов.

Этот повышает уровнь глюкозы, может спровоцировать инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа. К тому же сладкое влияет на быстрый выброс инсулина, что может привести к ощущению голода и регулярному перееданию.

И не стоит забывать, что большие объёмы быстрых углеводов с утра нагружают поджелудочную железу и ЖКТ. Что также сулит нарушение работы этих органов.

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