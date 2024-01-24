Что может случиться с вашим здоровьем при слишком долгом использовании кухонной губки

Золотарёва рассказала, что проведённые эксперименты доказали скопление на поролоновых губках дрожжей и различных видов плесени, энтеробактерий (кишечная палочка), колиформных бактерий, стафилококков. Причём распространяются микроорганизмы с высокой скоростью.

Но самые опасные среди перечисленных бактерий — клебсиеллы. Это патогены, которые могут вызвать пневмонию. И эти бактерии могут быть устойчивы к антибиотикам.

«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей (риносклерома, бронхита, пневмонии, абсцесса лёгких). Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений», — предупредила эксперт.

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