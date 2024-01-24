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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 января 2024, 23:29
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Что может случиться с вашим здоровьем при слишком долгом использовании кухонной губки

На таких губках быстро распространяются опасные бактерии
Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва объяснила, почему нельзя слишком долго пользоваться поролоновой кухонной губкой. В силу пористой структуры в таких губках скапливаются остатки пищи и, как следствие, бактерии, включая опасные патогены.

Золотарёва рассказала, что проведённые эксперименты доказали скопление на поролоновых губках дрожжей и различных видов плесени, энтеробактерий (кишечная палочка), колиформных бактерий, стафилококков. Причём распространяются микроорганизмы с высокой скоростью.

Но самые опасные среди перечисленных бактерий — клебсиеллы. Это патогены, которые могут вызвать пневмонию. И эти бактерии могут быть устойчивы к антибиотикам.

«У человека клебсиеллы чаще являются возбудителями заболеваний дыхательных путей (риносклерома, бронхита, пневмонии, абсцесса лёгких). Также они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений», — предупредила эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#кухня
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#медицина
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#здоровье
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#советы
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