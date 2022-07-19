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Что можно есть на ночь без риска набрать лишний вес

Объяснила диетолог
Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова рассказала, какие продукты можно есть, не боясь набрать лишний вес.
Что можно есть на ночь без риска набрать лишний вес

По словам специалиста, вечерний перекус можно составить из низкокалорийных продуктов. Такими свойствами обладают огурцы — продукт низкой калорийности, но объёмный, что поможет утолить голод. Другие зелёные овощи тоже подойдут для этих целей — сельдерей, кабачки и другие.

Для перекуса вечером подойдут обжаренные на сковороде шампиньоны и другие грибы. Как отметила Тихомирова, 200-300 граммов обжаренных грибов никак не повлияют на вес и фигуру.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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