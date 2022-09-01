Что не так с вашей психикой, если вам постоянно хочется есть фастфуд

По её словам, такая тяга обусловлена незакрытыми психологическими потребностями. В результате у человека развиваются навязчивые желания поесть чего-то с ощутимым вкусом, чего-то подчёркнуто сладкого или солёного.

Но, кроме психологии, такие продукты несут прямой вред здоровью. В сладких напитках содержится порядка 100 граммов сахара, а за неделю это уже примерно 1 кг. Регулярное употребление сладких напитков приводит к постоянной высокой гликемической нагрузке: простой сахар и содержащие его продукты быстро всасываются в кровь, вызывают резкий подъём глюкозы и такой же выброс инсулина.

Всё это может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирению, преждевременному старению, хроническому воспалению в организме и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Фастфуд — продукт, в котором содержится едва ли не суточная норма соли. И если фастфуд есть постоянно, может сформироваться постоянная тяга к солёному. При этом Тараско предупредила, что соль, а также избыточное содержание вкусовых добавок и усилителей, ведёт к сокращению продолжительности жизни. В этом отношении самыми вредными являются чипсы.

Сладкие напитки врач порекомендовала заменить на воду, в которую можно добавлять мяту, дольку лимона, ягоды. Вместо лимонадов можно пить морсы из ягод, компот из сухофруктов, но лучше без сахара. Если нет артериальной гипертензии и присутствует нормальная чувствительность к инсулину, то жажду можно утолять зелёным и чёрным, а также травяными чаями.

Перекусами, которыми можно заменить фастфуд, могут быть овощные нарезки, например из моркови или сельдерея с небольшим количеством орехов, либо только орехи. Можно перекусывать овощами, фруктами, порцией ягод — около 100 граммов.

А если поесть хочется основательнее, тогда подойдут протеиновые батончики без сахара. Можно есть натуральные кисломолочные продукты, опять же, без сахара, бутерброд с отварной куриной грудкой и листьями салата, сырники на основе пятипроцентного творога и т.п.

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