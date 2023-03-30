Что не так с вашим организмом, если вы не устали, но хотите спать

Что не так с вашим организмом, если вы не устали, но хотите спатьОбъяснила нутрициолог
Нутрициолог Екатерина Багаева рассказала, что может быть причиной сонливости, усиливающейся после приёма пищи, даже если человек выспался и не устал в течение дня.
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На появление сонливости может влиять банальная нехватка воздуха в помещении и кислородное голодание. Может быть авитаминоз, особенно это может проявиться после зимы, когда истощаются запасы магния, железа, витаминов группы B, витамина D.
Дневную сонливость может вызывать и неправильный режим питания, из-за чего активируется защитная реакция организма, «усыпляющая» человека для регулировки переваривания пищи. К сонливости могут приводить регулярные перекусы «быстрыми углеводами» — булочками, шоколадками и другими сладостями.
Также это могут быть стресс, и даже сбой в работе надпочечников в силу избытка кофеина.
Если мы хотим спать, организм кричит о том, что ему нужна помощь. Если вы коллективно в офисе чувствуете, что хотите спать, причина может быть банально в том, что не проветривается помещение. У организма кислородное голодание, поэтому хочется спать. Возможно, сонливость — это сигнал авитаминоза. Он может быть у всех, чаще всего за зиму истощается запас магния, железа, витаминов группы B, витамина D.