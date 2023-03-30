Что не так с вашим организмом, если вы не устали, но хотите спать

На появление сонливости может влиять банальная нехватка воздуха в помещении и кислородное голодание. Может быть авитаминоз, особенно это может проявиться после зимы, когда истощаются запасы магния, железа, витаминов группы B, витамина D.

Дневную сонливость может вызывать и неправильный режим питания, из-за чего активируется защитная реакция организма, «усыпляющая» человека для регулировки переваривания пищи. К сонливости могут приводить регулярные перекусы «быстрыми углеводами» — булочками, шоколадками и другими сладостями.

Также это могут быть стресс, и даже сбой в работе надпочечников в силу избытка кофеина.