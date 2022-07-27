Что негативно влияет на работу печени

По словам врача, алкоголь ошибочно считается для печени самым вредным напитком. Нельзя забывать, что по печени бьют еда, лекарства, экология и малоподвижный образ жизни.

Неправильное питание может спровоцировать развитие жирового гепатоза — неалкогольной жировой болезни печени. Кроме того, для печени вредна соль: поскольку она приводит к обезвоживанию, то ухудшает биологию крови и может привести к нарушениям целостности и эластичности сосудов, повышает давление в сосудах.

Не стоит забывать о вреде для печени и чрезмерно жирных продуктов. «Но не любой жир вреден. К токсичным для печени можно отнести колбасы, полуфабрикаты, сало, жирное и не очень качественное сливочное масло, утку, баранину, торты, мучные изделия, содержащие маргарин», — объяснила Королева.

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