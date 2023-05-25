Что нужно делать перед купанием в водоёме

Что нужно делать перед купанием в водоёмеОбъяснил невролог
Врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, что делать перед входом в водоём.
По словам врача, необходимо разогреть мышцы, размяться, чтобы не допустить судорог. При резкой смене температуры могут развиться судороги, особенно, если к ним есть предрасположенность. Также причинами судорог могут быть дефицит магния, особенно если они возникают в состоянии покоя.
Также судороги могут возникать в силу интенсивных физических нагрузок, обезвоживания, нарушения электролитного баланса крови.
Если есть вероятность возникновения судороги, стоит взять с собой в воду булавку, но это нестерильно, кроме того, в таком случае из воды нужно сразу выйти.
Не стоит продолжать заплыв, даже если вам кажется, что судорога несильная. Это может быть опасно. Выйдите из воды, разотрите мышцу, постарайтесь ее разогреть, размять, растянуть и затем расслабить. Если у вас в целом есть склонность к судорогам, не уплывайте далеко от берега.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.