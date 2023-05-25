Что нужно делать перед купанием в водоёме

По словам врача, необходимо разогреть мышцы, размяться, чтобы не допустить судорог. При резкой смене температуры могут развиться судороги, особенно, если к ним есть предрасположенность. Также причинами судорог могут быть дефицит магния, особенно если они возникают в состоянии покоя.

Также судороги могут возникать в силу интенсивных физических нагрузок, обезвоживания, нарушения электролитного баланса крови.

Если есть вероятность возникновения судороги, стоит взять с собой в воду булавку, но это нестерильно, кроме того, в таком случае из воды нужно сразу выйти.