Что нужно есть для улучшения работы лёгких

Специалист подчеркнул, что этот момент нужно особенно учитывать в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой. Для снижения нагрузки нужно употреблять продукты, содержащие вещества, которые повышают секреторную активность лёгких.

Главное такое вещество — витамин С. В избытке он содержится в шиповнике, болгарском сладком перце, смородине, цитрусовых, кислых лесных ягодах. Нем менее полезны будут различные перцы и пряности.

Эти продукты повышают активность бокаловидных клеток, что вызывает повышенное выделение слизи. К тому же перцы обладают антисептическим действием.

Врач отметила, что в рацион можно включить и продукты с рутином: листовые салаты, петрушку и кинзу. Рутин — вещество, которое обладает кроверазжижающим действием, а также повышает обмен между лимфатическим и кровеносным руслом.

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