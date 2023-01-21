Что нужно есть для здоровой психики

Что нужно есть для здоровой психикиОбъяснила диетолог
Врач рассказала, что для здоровой психики нужно регулярно есть продукты с клетчаткой. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нужно регулярно есть для нормального психического здоровья.
Фото: Сatherineasquithgallery.com
В основе нормальной психики лежит клетчатка. Этот компонент поддерживает в норме не только пищеварение, но и иммунную систему и психическое состояние.
Для этого достаточно в день съедать 400-500 граммов фруктов и овощей. В идеале это зелёные овощи — не крахмалистые. Кроме того, подойдёт цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка.
Человеку необходима клетчатка. Клетчатка – это корм для полезной микрофлоры, для нашего микробиома. Это такие бактерии, которые делают много хорошего для нашего организма. Они помогают нам выживать, поддерживать в норме иммунную систему и психическое состояние, благотворно влияют на пищеварение. Проводились исследования корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки, и выводы были в пользу клетчатки. То же самое с психическими заболеваниями.