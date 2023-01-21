Что нужно есть для здоровой психики

В основе нормальной психики лежит клетчатка. Этот компонент поддерживает в норме не только пищеварение, но и иммунную систему и психическое состояние.

Для этого достаточно в день съедать 400-500 граммов фруктов и овощей. В идеале это зелёные овощи — не крахмалистые. Кроме того, подойдёт цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка.