Что нужно есть для здоровья почек

Основой рациона для здоровья почек являются продукты растительного происхождения. Поэтому нужно регулярно употреблять фрукты, зелень, ягоды, овощи, богатые жидкостью. Также врач порекомендовала есть нежирные сорта мяса и рыбы в сочетании с сырыми фруктами и овощами.

Вредными для почек врач назвала молокопродукты, если ими злоупотреблять. К примеру, творог можно тесть не более 300 граммов в сутки. Не менее вредна в большом количестве и жирная белковая еда. Такие продукты могут оказать негативное влияние на почки.

«Также продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Поливитаминные препараты тоже могут навредить», — отметила диетолог.

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