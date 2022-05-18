Что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Специалист рассказала, что заблуждением является употребление на ужин вместо полноценного приёма пищи кефира и других кисломолочных продуктов. Напротив, они способствуют инсулинорезистентности и набору веса, из-за них поднимается уровень инсулина, что никак положительно на вес не влияет.

Не меньшее заблуждение — употребление на ужин только овощей. Эти продукты способствуют хорошей перистальтике, но лёгкие и быстро усваиваются и не дают полноценного чувства сытости. Важно есть белковые продукты, из которых вырабатываются гормоны роста и сна — мелатонин. Они способствуют снижению веса ночью.

Из белковых продуктов на ужин можно есть кальмаров, рыбу, курицу, индейку. Но врач предупредила, что только белок есть нельзя, его нужно употреблять вместе с овощами. К таким продуктам нужно добавить клетчатку в виде салатов из некрахмалистых овощей.

Также на ужин не нужно есть соусы из-за содержания в них сахара, муки и других быстрых углеводов. Не стоит есть и солёные продукты — они будут задерживать вес.

«Ночью для снижения веса нужна выработка двух гормонов: мелатонина и гормона роста, который вырабатывается из белка. Если мы его не получили от продуктов, то получим его из мышц, а тело станет дряблым», — рассказала Ольга Павлова.

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