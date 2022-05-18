Фитнес и здоровье
Вчера в 22:52
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Что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Объяснила эндокринолог
Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова объяснила, что нужно есть на ужин, чтобы похудеть.
Что нужно есть на ужин, чтобы похудеть

Специалист рассказала, что заблуждением является употребление на ужин вместо полноценного приёма пищи кефира и других кисломолочных продуктов. Напротив, они способствуют инсулинорезистентности и набору веса, из-за них поднимается уровень инсулина, что никак положительно на вес не влияет.

Не меньшее заблуждение — употребление на ужин только овощей. Эти продукты способствуют хорошей перистальтике, но лёгкие и быстро усваиваются и не дают полноценного чувства сытости. Важно есть белковые продукты, из которых вырабатываются гормоны роста и сна — мелатонин. Они способствуют снижению веса ночью.

Из белковых продуктов на ужин можно есть кальмаров, рыбу, курицу, индейку. Но врач предупредила, что только белок есть нельзя, его нужно употреблять вместе с овощами. К таким продуктам нужно добавить клетчатку в виде салатов из некрахмалистых овощей.

Также на ужин не нужно есть соусы из-за содержания в них сахара, муки и других быстрых углеводов. Не стоит есть и солёные продукты — они будут задерживать вес.

«Ночью для снижения веса нужна выработка двух гормонов: мелатонина и гормона роста, который вырабатывается из белка. Если мы его не получили от продуктов, то получим его из мышц, а тело станет дряблым», — рассказала Ольга Павлова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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