Что нужно есть после отказа от курения, чтобы не растолстеть

Что нужно есть после отказа от курения, чтобы не растолстетьПосле отказа от сигарет можно набрать вес
Главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин рассказал о важности диеты для бросающих курить. По его словам, прежде чем начать отказ от сигарет, нужно проконсультироваться с врачом.
После отказа от курения может начаться набор веса. Поэтому важно придерживаться определённого рациона. Врач посоветовал прежде всего перестать есть «мусорную еду»: продукты с простыми углеводами, пищевыми добавками, трансжирами, сахарозаменителями.
Нарколог подчеркнул, что важны овощи и фрукты. За счёт высокого содержания пищевых волокон и низкой энергетической плотности эти продукты ограничивают набор пищи для диеты.
Во время консультаций могут быть разъяснены причины вероятного набора веса в первые месяцы отказа от табакокурения и даны рекомендации по низкокалорийной диете, необходимости подсчёта калорий.
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