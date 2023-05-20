Что нужно есть после отказа от курения, чтобы не растолстеть

После отказа от курения может начаться набор веса. Поэтому важно придерживаться определённого рациона. Врач посоветовал прежде всего перестать есть «мусорную еду»: продукты с простыми углеводами, пищевыми добавками, трансжирами, сахарозаменителями.

Нарколог подчеркнул, что важны овощи и фрукты. За счёт высокого содержания пищевых волокон и низкой энергетической плотности эти продукты ограничивают набор пищи для диеты.