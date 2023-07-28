Что нужно есть в дождливую погоду

В длительную пасмурную и дождливую погоду надо принимать в лекарственной форме витамин D, заявила врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина.

Витамины этой группы необходимы для усвоения кальция и фосфора организмом. Признаки дефицита витамина D могут проявляться в виде слабого мышечного тонуса, ломких ногтей, иссушенной кожи, выпадающих волос и болей в мышцах и костях. Однако точно определить это, подчеркивает эксперт, может лишь биохимический анализ крови. Недостаток витамина, по словам Тананакиной, может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям.

В овощах и фруктах витамин D не содержится, указывает врач. Он может быть синтезирован организмом при воздействии солнечного света на кожу или получен из животных продуктов. Богаты витамином, отмечает эндокринолог, жирная рыба, яичный желток, печень, молочные продукты, грибы.

Витамин D выпускается в различных лекарственных формах, включая капсулы, жидкость, жевательные таблетки, спрей и инъекционные растворы. Выбор формы препарата зависит от индивидуальных особенностей пациента и рекомендаций врача, подчеркнула специалист.