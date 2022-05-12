Что происходит с вашим организмом, если вы долго нервничаете

По её словам, когда человек пытается уйти от неприятных воспоминаний, забыть, заблокировать стресс, то делает себе только хуже. Со стрессом необходимо работать: если о таких событиях даже забыть, отказаться от обид, но не прожить их и принять, «замолчать» в себе, то этот процесс всё равно накаливается на уровне бессознательного, а физически — в подкорковых структурах, расположенных близко к автономной вегетативной нервной системе.

Врач порекомендовала не прибегать к таблеткам, которые в таком случае всё равно не дадут эффекта, а заняться психотерапией.

Важно оградить от этого состояния вегетативную нервную систему: когда «забытые» обиды накапливаются, происходит сбой этой системы. «Она регулирует тело, работу сердца, сосудов, всех внутренних органов. Это ведёт к развитию хронических заболеваний», — подчеркнула эксперт.

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