Что произойдёт с вашим здоровьем, если часто пить чай

Слишком частое употребление чая, особенно крепко заваренного, может приводить к развитию болезней и осложнений состояния сердечно-сосудистой системы, гастрита и других болезней ЖКТ. Таким людям нельзя пить чай, или необходимо делать его некрепким.

Поскольку в чае содержится кофеин, то с осторожностью его нужно пить людям с гипертонией, бессонницей. Кофеин приводит к перепадам давления и возбуждению нервной системы.

«В чае есть танины, такие дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты. Но если человек пьёт очень много чая, особенно крепкого, то эти танины могут вызывать проблемы», — отметил врач.

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