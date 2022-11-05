Что произойдёт с вашим здоровьем, если слишком долго использовать средства от насморка

По словам врача, применять такие препараты можно не более 10 дней. В противном случае можно истощить рецепторы полости носа, и тогда самостоятельная, природная регуляция полости носа перестаёт работать. В итоге использовать назальные препараты приходится всегда.

К тому же длительное применение назальных спреев может привести к медикаментозному риниту или гипертонии вследствие постоянного воздействия на сосуды, в том числе сердца.

«Назальные спреи воздействуют на альфа-адренорецепторы полости носа, в результате чего носовые раковины уменьшаются, нос начинает дышать хорошо. Постоянное раздражение этих рецепторов приводит к их истощению, сокращения раковин не происходит. Самостоятельно регуляция полости носа перестаёт работать, а для должного эффекта с помощью сосудосуживающих капель нужно увеличение дозы препарата. Возникает так называемая "нафтизиновая" зависимость», — объяснил Добрецов.

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