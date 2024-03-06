Что произойдёт с вашим здоровьем, если злоупотреблять сливочным маслом

Врач подчеркнула, что сливочное масло — продукт крайне калорийный и при регулярном употреблении можно спровоцировать развитие различных заболеваний, граничащих с летальным исходом: инфаркт, инсульт, ТЭЛА и ожирение, атеросклероз.

Заплавнова порекомендовала съедать не более 5-10 граммов масла в день, а лучше вообще ограничить и есть изредка. Проблема в наличии в продукте насыщенных жиров, перегружающих ЖКТ.

По словам врача, сливочное масло противопоказано людям с лишним весом, повышенным холестерином, с болезнями печени и жёлчного пузыря, а также при остром панкреатите.

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