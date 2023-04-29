Что сильнее портит здоровье: инсульт или ковид в тяжёлой форме

По словам Шамалова, именно постковидный синдром, на появление которого жалуются две трети переболевших коронавирусом, может стать причиной куда большего количества инвалидов, чем инсульт. У пациентов, перенесших ковид, могут возникать затяжное ухудшение памяти, снижение внимания, проблемы с речью, нарушение сна, головные боли, повышенная утомляемость.

И это влияет не только на трудоспособность людей, но и в целом на состояние здоровья и качество жизни, а в итоге и на демографию. Специалист сравнил ситуацию с ковидом в США и России. Он отметил, что США потеряли из-за постковидного синдрома от двух до четырёх млн трудоспособных граждан, у нас это число может достичь двух млн.