Что сильнее портит здоровье: инсульт или ковид в тяжёлой форме

Что сильнее портит здоровье: инсульт или ковид в тяжёлой формеОбъяснил невролог
Главный внештатный невролог Минздрава Николай Шамалов привёл данные, согласно которым из-за постковидного синдрома Россия может лишиться до двух млн трудоспособных граждан.
По словам Шамалова, именно постковидный синдром, на появление которого жалуются две трети переболевших коронавирусом, может стать причиной куда большего количества инвалидов, чем инсульт. У пациентов, перенесших ковид, могут возникать затяжное ухудшение памяти, снижение внимания, проблемы с речью, нарушение сна, головные боли, повышенная утомляемость.
И это влияет не только на трудоспособность людей, но и в целом на состояние здоровья и качество жизни, а в итоге и на демографию. Специалист сравнил ситуацию с ковидом в США и России. Он отметил, что США потеряли из-за постковидного синдрома от двух до четырёх млн трудоспособных граждан, у нас это число может достичь двух млн.
Одно понятно уже сейчас — постковидный синдром является и будет теперь основной причиной таких потерь, если сравнивать с любыми другими отдельно взятыми заболеваниями.
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