«Что снаружи, то и внутри»: врач рассказал о влиянии проблем с зубами на внутренние органы

Заболевания полости рта могут оказывать влияние на внутренние органы, и это научно подтверждено. Стоматолог Елена Мартынова объясняет, что полость рта является частью пищеварительной системы, поэтому проблемы со зубами могут повлиять на обработку и усвоение пищи. Они могут привести к развитию гастрита и других заболеваний пищеварительной системы, а также вызвать аллергические реакции.

Специалист отмечает, что неправильное положение или отсутствие зубов затрудняют нормальное жевание пищи. В результате возникает гастрит, который может спровоцировать дальнейшее распространение проблем на желудочно-кишечный тракт и печень. Кроме того, заболевания полости рта могут вызывать головокружение и боль в ушах.

Бактерии, особенно стрептококки, являются главным фактором в развитии кариеса и воспалительных заболеваний дёсен. Недостаточная гигиена рта приводит к быстрому размножению бактерий и разрушению зубных тканей. Если бактерии распространяются до верхушки корня зуба, это может вызвать разрушение костной ткани и даже гайморит. Кроме того, проблемы со зубами могут быть связаны с частыми ангинами, отитами и другими воспалительными заболеваниями, а также способствовать развитию сердечных проблем, болезней почек и ревматизма. Лечение зубов является единственным выходом, и применение антибиотиков только ухудшит ситуацию. Постоянные обострения и ослабление иммунитета могут привести к переходу этих заболеваний в хроническую форму.

Существует взаимосвязь между заболеваниями полости рта и другими органами. Пациенты с проблемами желудка, печени, сахарным диабетом и заболеваниями крови могут испытывать изменения на слизистой оболочке полости рта задолго до проявления симптомов основного заболевания. Это указывает на важность своевременного обращения к стоматологу для профилактики и лечения проблем полости рта, особенно у пациентов с соответствующими рисками.