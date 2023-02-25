Что такое «окно потери веса» и как оно помогает похудеть

В результате выяснилось, что те участники, которые придерживались не просто интервалов питания, но и ели в пределах «окна потери веса», в среднем похудели на 2,3 кг без стресса для организма и потери нормального настроения, как это нередко бывает у людей, придерживающихся изнуряющих жиросжигающих диет.

«Окно потери веса» — это 8 часов, в течение которых можно есть через определённые интервалы, но последний приём пищи должен быть не позднее 15:00. То есть питаться человек должен с 7 утра и закачивать в 3 дня.

По мнению исследователей, именно такой режим питания помогает наладить метаболические процессы и способствует ускоренному сжиганию излишек жировой ткани. В среднем «окно потери веса» помогает похудеть на 94% быстрее.

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