Что такое «соль без соли», и чем это полезно для здоровья

В первую очередь специалист предупредила, что люди с гипертонией, как правило, имеют «полунаркотическую» зависимость от хлорида натрия — обычной пищевой соли. И такие люди не замечают своей зависимости, проявляющейся в подсаливании любых блюд, даже если до этого их уже солили. Это может быть как раз причиной гипертонии.

Врач рассказала, что она с коллегами проводила исследования с вкусовыми сосочками людей. Подтвердилось, что зависимым от соли людям нужно постоянно подсаливать еду, даже не пробуя. Между тем рекомендации ВОЗ и Минздрава России предписывают чёткую суточную дозу соли — 5 граммов. Причём это не только соль, которую мы добавляем в еду, а вся соль, из всех продуктов, в том числе покупных.

Поэтому Мухина порекомендовала перейти со «стандартного» хлорида натрия на «соль без соли». Это составы с пониженным содержанием хлорида натрия.

«Чтобы снизить риск развития гипертонии, нужно уменьшить количество соли в рационе. Или начать добавлять в еду "соль без соли", то есть соль с пониженным содержанием хлорида натрия. Например, в костромской чёрной соли уменьшено содержание хлорида натрия благодаря большому количеству других ингредиентов. Она имеет пикантный, но солёный вкус, не задерживает воду в организме, богата йодом, калием, серой и железом. Розовая соль — главное, чтобы это был не фальсификат — содержит ионы магния, марганца, там есть медь, цинк, селен, калий, это практически минеральный препарат», — объяснила эксперт.

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