Что-то новое? ВОЗ примет участие в обсуждении подготовки к эпидемии «Х»

Такое обсуждение пройдёт 17 января на площадке в Давосе. Гипотетический вирус «Х» считают ещё более смертоносным, чем COVID-19.

«Одной из тем для дискуссии на экономическом форуме в Давосе станет подготовка к болезни "Х", которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Обсуждение запланировано на 17 января», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.