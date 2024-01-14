04:53, 14 января 2024
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Что-то новое? ВОЗ примет участие в обсуждении подготовки к эпидемии «Х»До чего же договорятся?
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) примут участие в обсужжении подготовки к машстабной эпидемии неизвестного вируса «Х».
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Такое обсуждение пройдёт 17 января на площадке в Давосе. Гипотетический вирус «Х» считают ещё более смертоносным, чем COVID-19.
«Одной из тем для дискуссии на экономическом форуме в Давосе станет подготовка к болезни "Х", которая может убить в десятки раз больше людей, чем коронавирус. Обсуждение запланировано на 17 января», — говорится в сообщении организаторов мероприятия.
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