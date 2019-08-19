Цифра дня: сколько россиян доверяют умным браслетам?

Как показало исследование Аналитического центра НАФИ, россияне демонстрируют повышенный интерес к технологиям, которые позволяют следить за состоянием здоровья, и готовы чаще их использовать.

За 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос с 52 до 60 баллов, при максимуме в 100 баллов. Как отмечают эксперты, россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Отношение к технологическим инновациям проявляется в знании современных тенденций в технике, навыках работы с гаджетами и приложениями, а также в установках о пользе технологических инноваци.

Более половины (57%) респондентов проявляют интерес к умным браслетам, непрерывно измеряющим параметры физического состояния человека и передающим эти данные врачу.

При этом более половины (56%) россиян не готовы консультироваться с врачом по видеосвязи. К дистанционным консультациям готовы 42% опрошенных.