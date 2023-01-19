Цветная капуста оказалась хорошим средством для профилактики онкологии

Врач отметила, что в цветной капусте высокое содержание витаминов В, Е, С, К, калия, кальция и железа. Эти элементы способствуют улучшению обменных процессов в организме.

Например, в 100 граммах цветной капусты суточная доза витамина С. Также в ней много клетчатки, способствующей росту полезной микрофлоры.

Не менее важно, что в цветной капусте высокий уровень различных антиоксидантов — веществ, профилактирующих онкологию, благодаря защите клеток от мутаций.

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