Дальневосточные ученые создали замену аппарату Илизарова

Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали фиксатор костей, который не блокирует рентгеновские лучи.

Используемый в настоящее время для сращения переломов аппарат Илизарова при рентгене может закрывать кости и суставы. Российские ученые создали мини-фиксатор. Вместо металлоконструкций в нем используются не уступающие им по прочности полимерные композиты, которые способны пропускать рентгеновские лучи.

Новый фиксатор легче аппарата Илизарова и дешевле его в производстве. Кроме того, его можно индивидуализировать для нужд каждого пациента.

Аппарат уже применили для лечения трех пациентов, рассказал профессор Школы медицины ДВФУ Александр Золотов. Фиксатор оказался удобным и полезным при устранении выраженных застарелых деформаций пальцев кисти.