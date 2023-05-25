Дальневосточные учёные научились предсказывать приступы удушья у астматиков с 90% точностью

Учёные из Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания научились определять синдром холодовой гиперреактивности — чрезмерную реакцию астматиков на холод. Им удалось разработать быстрый способ прогнозирования приступов удушья, который может быть использован на обычном приёме в поликлинике, без необходимости сложных исследований и специальных инструментов.

Около двух третей пациентов, страдающих бронхиальной астмой, имеют гиперчувствительность бронхов к холоду. Приступы удушья сопровождаются ухудшением контроля над заболеванием и вызывают усиливающуюся одышку, кашель и дискомфорт в груди. Эти симптомы ограничивают физическую активность и работоспособность.

Ранее для диагностики этого состояния врачи использовали сложную процедуру, требующую гипервентиляции холодным воздухом, которую проводили только врачи в специализированных учреждениях. Однако эта процедура не всегда давала точные результаты.

Новый метод, предложенный дальневосточными учёными, основан на математической модели, которая оценивает вероятность развития холодовой гиперреактивности по нескольким параметрам. При наличии врача пациент заполняет две анкеты, а затем математическая модель помогает определить наличие гиперчувствительности бронхов к холоду.

Этот метод уже прошёл клинические испытания и успешно применяется. Его точность превышает 90 процентов.