Дело не только в ожирении: какие органы страдают, когда вы едите ночью

При этом она отметила, что одинаково вредно и пропускать ужин. А если всё же человек наедается, то результатом будет рефлюкс: в горизонтальном положении после еды в пищевод будет забрасываться содержимое желудка и обжигать слизистую.

Также это приведёт к застою, размножению бактерий. Кроме того, в таких случаях нарушается процесс переваривании пищи, человек начинает ощущать дискомфорт, плохо спит, а утром чувствует боли в животе и отрыжку.

К этому стоит добавить нарушение работы печени, может развиться жировой гепатоз — ожирение печени, при котором здоровая печёночная ткань заменяются нефункциональной соединительной тканью. Причём эта болезнь может развиваться как у полных людей, так и у внешне худых.

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