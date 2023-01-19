Депутат объяснил, зачем в России нужно полностью запретить вейпы

По словам Леонова, в стране гибнет много молодых людей от курения вейпов. Проблема в том, что многие продавцы, зная, что продавать вейпы несовершеннолетним строго запрещено, игнорируют запрет. Но «к каждому ларьку контролера не приставишь» посетовал депутат. Он также предупредил, что иногда вейпы взрываются.

Леонов рассказал, что сначала нужно ужесточить правила реализации вейпов, а потом полностью их запретить. К тому же сейчас такие устройства часто ввозятся незаконно, поэтому с них нет никаких налогов.