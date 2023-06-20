Дерматолог рассказала о причинах высыпаний на ягодицах

Летний сезон может стать настоящим испытанием для нашей кожи, особенно когда дело касается прыщей на ягодицах. Врач-дерматолог Наталья Щеплева из «СМ-Клиники» объясняет, что такие прыщи могут появляться по нескольким причинам. Синтетическая одежда, недостаточная гигиена и интенсивные тренировки в спорте могут спровоцировать эту проблему. Летом особенно важно соблюдать правила гигиены и мыться несколько раз в день, особенно после сильного потоотделения.

Однако есть ещё один нюанс, о котором нам следует помнить, — опасность сидения на общедоступных поверхностях. Врач объясняет, что в летнее время, когда мы потеем, создаётся особый вакуумный эффект, который способствует размножению патогенных микроорганизмов. Иногда люди, не задумываясь, садятся голыми ягодицами на общественные места, будь то транспорт, баня или сауна. Такое поведение также увеличивает риск появления прыщей на ягодицах.

Чтобы предотвратить и бороться с прыщами на спине и ягодицах, врачи дают некоторые полезные советы. Особенно важно регулярно мыться и использовать специальные аптечные средства, содержащие салициловую кислоту, цинк и другие противовоспалительные компоненты. Это поможет снизить воспаление и предотвратить обострение акне. Рекомендуется применять такие средства примерно три раза в неделю, чтобы держать прыщи под контролем и сохранить кожу в хорошем состоянии в течение лета.