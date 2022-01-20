Десятилетний ребенок попал в реанимацию с остановкой сердца после вакцинации Pfizer

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Десятилетний ребенок попал в реанимацию с остановкой сердца после вакцинации PfizerК счастью, он спасен
В Бразилии спустя 12 часов после введения детской версии прививки Pfizer ребенку стало плохо, что привело к остановке его сердца, – передает администрация города, в котором все произошло.
Городская префектура подтвердила, что в больницу Ленсойс-Паулиста поступил мальчик 10 летнего возраста с астмой, у которого после вакцинации препаратом Pfizer остановилось сердце. К счастью, врачам удалось успешно реанимировать ребенка, на данный момент его состояние стабильно, он находится под наблюдением врачей.
Из-за случившегося власти решили на неделю остановить проведение вакцинаций детей. Это время требуется для полного разбора ситуации и определения причины случившегося, потому что наряду со спасенным ребенком вакцинировано еще 46 детей того же возраста. Вакцинация взрослых продолжается в обычном режиме.
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Источник: Лента.ру