Детский врач рассказала, почему возникают головные боли и мигрени

Наши нервы передают информацию (например, боль) при помощи электрических сигналов между телом и мозгом. В самом мозге нет рецепторов, позволяющих ощущать боль, но вот кровеносные сосуды головы и структуры, защищающие и окружающие мозг, её чувствуют. Когда эти ткани обнаруживают травму или повреждение, они выделяют химические вещества, запускающие передачу электрических сигналов по нервам. Это сообщает мозгу о боли.

Также мозг использует нервы для подачи телу сигналов о необходимости реагировать на боль при помощи различных симптомов. Это усталость, слезотечение, насморк, расстройство желудка, дискомфорт в ярком или шумном окружении.

Часто головные боли - это признак того, что организм испытывает стресс. Причины стрессов могут быть разные: инфекции, аллергии, гормональные изменения в период полового созревания и менструального цикла, недосыпание, недостаточное употребление воды, пропуски приёмов пищи, чрезмерное употребление алкоголя или кофеина, эмоциональный стресс, давление в пазухах из-за перемены погоды.