Диетолог из России назвала скумбрию самой полезной рыбой

Самой полезной для здоровья рыбой является скумбрия, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, она является прекрасным источником омега-3 жирных кислот.

Эти вещества входят в клеточные мембраны, необходимые для деления клеток, работы мозга, поддержания нормального уровня холестерина. Они не дают оседать плохому холестерину на стенках сосудов, предотвращая атеросклероз, инсульт, инфаркт, пояснила специалист.

Скумбрию не выращивают как аквакультуру, поэтому омега-3 жирные кислоты она накапливает натуральным путем, подчеркнула Соломатина.

Помимо этого, в скумбрии содержится много витамина D, способствующего упрочнению костей и стимулирующего иммунитет.

Также в рыбе много белка — больше, чем в печени трески, указывает диетолог. Белок из состава скумбрии легко усваивается. Это строительный материал для нашего организма, подчеркивает врач.