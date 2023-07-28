Диетолог из России назвала составляющие полезного завтрака

Для того, чтобы завтрак принес пользу, важно правильно подобрать продукты, заявила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Идеальным продуктом для завтра являются яйца, подчеркнула специалист: они содержат белки и жиры в необходимом балансе. Более того, белок в яйцах — один из наиболее полезных и легкоусвояемых для организма. Употребление яиц утром помогает организму получить необходимые питательные вещества, отметила терапевт.

Еще более полезным сделает добавка к яйцам углеводов — например, свежих овощей или небольшого куска хлеба. Вкупе с ними яичница из двух-трех яиц станет идеальным источником белков, жиров и так называемых сложных углеводов, а также витаминов и клетчатки, необходимых для поддержания здоровья и энергии в течение всего дня, уверяет диетолог.

Хорошим вариантом завтрака Тихомирова назвала творог с фруктами. Первый богат молочными белками и жирами, которые необходимы для правильного функционирования нашего организма, а вторые — витаминами и минералами. Такая комбинация также обеспечивает организм необходимым и сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов, отметила врач.

Кроме того, полезны в качестве завтрака каши, которые способны обеспечить организм энергией на длительный период времени. Особенно они подойдут, если человек ведет активный образ жизни. Идеальные сочетания — гречневая и овсяная каши с молоком или на воде. Также в кашу можно добавить орехи, так как они содержат полезные жиры, белки и витамины. В то же время специалист не советует использовать в качестве варианта для завтрака рис — он содержит мало витаминов, минералов и клетчатки.