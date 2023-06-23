Диетолог из России рассказала, чем грозит поедание немытых ягод

Употребление немытых ягод может стать опасным для здоровья, предостерегла диетолог Алла Пониматкина.

Непромытые ягоды могут содержать различные виды микроорганизмов, среди которых вирусы, бактерии и паразиты, подчеркивает врач. Съедая их, человек подвергается риску заражения такими болезнями, как гепатит А, сальмонеллез, дизентерия, малярия, трипаносома, бруцеллез.

Как правило, микробы попадают на поверхность ягод в результате контакта с грязью, нечистой водой, животными и даже через мух. Простой и эффективный способ снизить риск заражения — промыть ягоды, подчеркивает нутрициолог. Это позволит удалить микроорганизмы и грязь с их поверхности. Для более тщательной очистки можно использовать специальные средства для промывки ягод, отметила Пониматкина.

В то же время важно не только очищать ягоды, но и покупать их у надежных поставщиков, которые следят за качеством продукта, подчеркнула нутрикоуч. Соблюдение этих мер предосторожности поможет снизить риск заражения и сделает употребление ягод более безопасным.