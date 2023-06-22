Диетолог из России рассказала, как надо кормить детей сухими завтраками

Употреблять сухие завтраки детям стоит вместе не с молоком, а с греческим йогуртом — там больше белка. Кроме того, в них стоит добавлять порцию свежих фруктов или ягод — источника клетчатки, советует детский эндокринолог клиник DocDeti и DocMed Мария Герасимова.

Сухие завтраки — шарики, хлопья, колечки, гранола и мюсли — относятся к категории так называемых ультраобработанных продуктов. Такие продукты содержат гораздо больше сахара и соли, чем исходное для них сырье. Так, при одинаковой калорийности хрустящие хлопья содержат около 15-20 граммов добавленного сахара и в два раза меньше клетчатки, чем кукурузные зерна.

Если при ежедневном употреблении такого завтрака не употреблять излишний сахар в другие приемы пищи, ничего страшного не произойдет, отмечает врач. Но при этом завтрак, состоящий лишь из хлопьев или молока, не даст долгого комфортного чувства сытости и уже через один-два часа ребенок снова захочет есть.

Если за сухими завтраками следует сладкое несколько раз в день, то избыток добавленных сахаров на регулярной основе обеспечен, предостерегает диетолог. Переизбыток сахаров и ультраобработанных продуктов не только повышает риск ожирения и кариеса, но и «вытесняет» из рациона более полноценные продукты и питательные вещества.

Эпизодическое употребление сухих завтраков при сбалансированном рационе допустимо, отмечает Герасимова. Даже ежедневное употребление таких завтраков не станет очевидной причиной всех проблем со здоровьем. Но чем реже ребенок, да и взрослый человек, ест продукты глубокой промышленной обработки, тем полноценнее его рацион, подчеркивает диетолог.