Диетолог напомнила, что кофе защищает клетки о старения благодаря антиоксидантам

Опубликовано 18 января 2025, 02:561 мин.
Диетолог напомнила, что кофе защищает клетки о старения благодаря антиоксидантамНапиток улучшает и обмен веществ
Врач-диетолог Алёна Капустина напомнила, что кофе — источник антиоксидантов и является напитком, продлевающим молодость.
Кроме того, кофе активизирует метаболизм, а также приводит к жиросжиганию, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Антиоксиданты подавляют вредные свободные радикалы, тем самым защищая клетки от старения.
«Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов. Эти радикалы повреждают и ткани, приводящие к старению, а антиоксиданты защищают клетку от этого процесса», — отметила Капустина.
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Источник:RuNews24
Автор:Андрей Кадуков
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