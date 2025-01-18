Диетолог напомнила, что кофе защищает клетки о старения благодаря антиоксидантам

Кроме того, кофе активизирует метаболизм, а также приводит к жиросжиганию, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Антиоксиданты подавляют вредные свободные радикалы, тем самым защищая клетки от старения.

«Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов. Эти радикалы повреждают и ткани, приводящие к старению, а антиоксиданты защищают клетку от этого процесса», — отметила Капустина.

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