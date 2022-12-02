Диетолог напомнила о пользе картофеля для здоровья

По её словам, картофель обладает противовоспалительным эффектом и позволяет укрепить мелкие капилляры и сосуды. На это влияет такое соединение, как кверцетин. Диетолог подчеркнула, что именно кверцетин был востребован в период пандемии коронавируса: вещество улучшает работу дыхательной системы, бронхов и лёгких.

В картофеле высокий уровень калия, способствующего снятию отёчности. Также калий регулирует артериальное давление, не давая ему повышаться.

Кроме того, в картофеле много фолиевой кислоты, благотворно влияющей на кроветворение. Также клубни содержат фосфор и кальций, укрепляющие зубы и кости.

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