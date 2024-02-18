Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2024, 05:38
1 мин.

Диетолог назвал некоторые вредные продукты, которые считаются полезными

И от них можно отказаться
Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие продукты несут скорее вред, но считаются полезными.
Диетолог назвал некоторые вредные продукты, которые считаются полезными

© Ferra.ru

К таким продуктам, в частности, относится жирная сметана, которая может повысить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, котлеты из красного мяса.

Диетолог посоветовал при частом употреблении подобных продуктов заменить жирные сорта сметаны на растительные йогурты. Также Кабанов отметил, что молокопродукты могут содержать антибиотики.

А мясные котлеты Кабанов порекомендовал заменить на рыбные и готовить их на пару, потому что продукты из мяса, тем более переработанного, могут разрушать сосуды и повышать сахар в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
,
#врач
,
#рекомендации