Диетолог назвал необходимую для здоровья суточную норму белка

Эксперт подчеркнул, что доля белка должна быть не менее 15% от суточного потребления калорий, желательно растительного происхождения или из диетических сортов мяса. Кабанов отметил, что избыток сахара и насыщенных жиров может спровоцировать развитие болезней сосудов, сердца и диабета.

При этом растительные белки могут насытить и защитят организм от превышения суточной нормы калорий. При необходимости растительную пищу можно заменить мясом, но желательно нежирных сортов: курицей, индейкой, кроликом.

«Растительный белок содержится в бобовых продуктах, грибах, растительном мясе и молоке, орехах. Зачастую мы забываем об этих полезных продуктах, на основе которых как раз так удобно устраивать сытные и невредные перекусы. Вместо белковых перекусов, мы чаще всего предпочитаем сладости и углеводы, что негативно сказывается не только на весе, но и на здоровье — серьезно растёт риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения», — предупредил эксперт.

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