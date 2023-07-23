Диетолог назвал самые опасные для здоровья виды мяса

Мясо иногда может быть опасным для здоровья, об этом говорит диетолог Михаил Гинзбург.

Главная опасность — паразиты в мясе. Три вида мяса, такие как говядина, баранина и свинина, могут вызывать гельминтоз у человека, если они заражены. Особенно стоит быть осторожным с мясом, которое поджаривают медиум — оно может быть заражено паразитами. Гинзбург рекомендует полностью обжаривать мясо и избегать кровавых стейков, чтобы уберечь себя от паразитов.

Простой способ сделать мясо безопасным — это просто нагреть его до 100 градусов в течение 15 минут. Тепловая обработка уничтожает все известные микробы и гарантирует безопасность мяса, советует диетолог.